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İnegöl'de bisikletiyle yıllardır mahalleyi dolaşan muhtar, sağlıklı kalmasını aktif yaşamına bağlıyor

İnegöl'de bisikletiyle yıllardır mahalleyi dolaşan muhtar, sağlıklı kalmasını aktif yaşamına bağlıyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 36 yıldır muhtarlık yapan Halim Yiğit, bisiklet kullanımının sağlığına katkısını anlattı. 73 yaşındaki Yiğit, diş çektirme dışında hastaneye gitmediğini belirterek, bisiklet ve aktif yaşamın önemini vurguladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1988'den bu yana Süleymaniye Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Halim Yiğit, mahalledeki ulaşımını bisikletle sağladığını, bisikleti günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirterek, sağlıklı kalmasının da buna bağladığını söyledi.

73 yaşındaki Yiğit, AA muhabirine, yaklaşık yarım asırdır bisiklet kullandığını ve mahalledeki işlerini de çoğunlukla bisikletiyle yürüttüğünü anlattı.

1988 yılında muhtar seçildiğini hatırlatan Yiğit, görevini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Hayatı boyunca diş çektirmek dışında hastaneye gitmediğini dile getiren Yiğit, "Yaklaşık 20 yıl önce iki diş çektirdim. Onun dışında hastaneye gitmedim. Düzenli ilaç kullanmıyorum. Sağlıklı kalmamı yıllardır kullandığım bisiklete ve aktif yaşama borçlu olduğumu düşünüyorum." dedi.

Yiğit, bisikleti günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirterek, 1970'li yıllardan bu yana ulaşımında ağırlıklı olarak bisikleti tercih ettiğini söyledi.

Gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Yiğit, "Gençlerin boş zamanlarını sporla ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Hareketli bir yaşamın sağlığa katkı sağladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanmayı sürdüreceğini belirten Yiğit, günlük işlerini mümkün olduğunca pedal çevirerek yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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