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73 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Doğan Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Eski Mezitli Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törenle defnedildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çağlar için Eski Mezitli Mahallesi'ndeki mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.

Çağlar'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, Çağlar'ın yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

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