Kıbrıs gazisi Ekrem Karaca memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 73 yaşında vefat eden Ekrem Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Babaeski Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Karaca için Cedid Ali Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Karaca'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.