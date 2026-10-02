72 yaşındaki Hasan Keskin, temsili savaşçı kıyafetiyle TEKNOFEST'te ilgi görüyor

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TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan 72 yaşındaki Hasan Keskin, özel olarak yaptırdığı temsili savaşçı kıyafetiyle festival alanında çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

1974 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde vatani görevini yapan Keskin, özel olarak hazırlattığı temsili savaşçı kıyafetini giyerek Türkiye'nin farklı şehirlerini geziyor.

Gittiği yerlerde çocuk ve gençlere Türk tarihini anlatan Keskin, TEKNOFEST etkinliklerini de takip ediyor.

Hasan Keskin, AA muhabirine, Türkiye'de 67 şehri ziyaret ettiğini, TEKNOFEST etkinliklerine katıldığını anlattı.

TEKNOFEST'ten duyduğu memnuniyeti, "Geleceğin gençliği TEKNOFEST'te, buradan dünyaya haykırıyoruz." sözleriyle dile getiren Keskin, gezdiği şehirlerde 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni ve Türklerin Anadolu'ya girişini anlattığını ifade etti.

TEKNOFEST'te gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını yakından gördüğünü, İHA ve SİHA'ların gösterilerini takip ettiğini belirten Keskin, "Gençlik fevkalade gelişmiş, Türkiye en güzelini yapıyor, TEKNOFEST'le gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA