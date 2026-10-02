Haberler

72 yaşındaki Hasan Keskin, temsili savaşçı kıyafetiyle TEKNOFEST'te ilgi görüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
72 yaşındaki Hasan Keskin, temsili savaşçı kıyafetiyle TEKNOFEST'te ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

72 yaşındaki Hasan Keskin, temsili savaşçı kıyafetiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor. 67 şehri gezen Keskin, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni anlatıyor ve festivalde gençlerin teknoloji çalışmalarını takip ediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan 72 yaşındaki Hasan Keskin, özel olarak yaptırdığı temsili savaşçı kıyafetiyle festival alanında çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

1974 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde vatani görevini yapan Keskin, özel olarak hazırlattığı temsili savaşçı kıyafetini giyerek Türkiye'nin farklı şehirlerini geziyor.

Gittiği yerlerde çocuk ve gençlere Türk tarihini anlatan Keskin, TEKNOFEST etkinliklerini de takip ediyor.

Hasan Keskin, AA muhabirine, Türkiye'de 67 şehri ziyaret ettiğini, TEKNOFEST etkinliklerine katıldığını anlattı.

TEKNOFEST'ten duyduğu memnuniyeti, "Geleceğin gençliği TEKNOFEST'te, buradan dünyaya haykırıyoruz." sözleriyle dile getiren Keskin, gezdiği şehirlerde 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni ve Türklerin Anadolu'ya girişini anlattığını ifade etti.

TEKNOFEST'te gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını yakından gördüğünü, İHA ve SİHA'ların gösterilerini takip ettiğini belirten Keskin, "Gençlik fevkalade gelişmiş, Türkiye en güzelini yapıyor, TEKNOFEST'le gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 83 sitede yayınlandı.
Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz

Dünyayı alarma geçiren tehdit: Bunu yaparsanız anında vururuz
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

Kaçırılıp darbedilen iş insanından acı haber
Ünlü spiker Erhan Çelik'in doktor eşinin ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltında

Ünlü spikerin eşinin ölümünde çarpıcı gelişme! 5 kişi gözaltında
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Görüntü ortaya çıktı! İşte Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan evinden böyle alındı! Operasyondan ilk görüntüler
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın