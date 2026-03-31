Kitap Aşkıyla Yeni Dünyalar Keşfetti

Ankara'da yaşayan Mustafa Kemal Hamamönü, edindiği kitap okuma alışkanlığıyla zamanının büyük bölümünü kütüphanede geçiriyor.

Yaklaşık 6 aydır düzenli olarak Altındağ Belediyesi Karapürçek Mahalle Kütüphanesine giden Hamamönü, 4 ay önce vefat eden eşinin ardından adeta kitaplara sığındı. Zamanının büyük bölümünü kütüphanede geçiren ve okuma alışkanlığını hayatının merkezine alan Hamamönü, bu tutkusunu kızı ve torununa da aşıladı.

Kızı ve torununu da kütüphaneye kaydettiren Hamamönü, onları okumaya teşvik ederek aile içinde bir "okuma seferberliği" başlattı. Kütüphaneden aldığı 3 kitabı, kendisine tanınan 15 günlük süre dolmadan bitirip yenileriyle değiştiren Hamamönü, azmiyle çevresindekilere ve gençlere örnek oluyor.

"Kitap okuyarak gitmediğim yerleri öğreniyorum"

Mustafa Kemal Hamamönü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 çocuk babası olduğunu, eşini 4 ay önce kaybettiğini ve kızıyla birlikte yaşadığını söyledi.

Kitap okuma alışkanlığının hayatında önemli yer edindiğini dile getiren Hamamönü, "Eşimi 4 ay önce kaybettim. Kitaplarla vakit geçiriyorum. Kahveye gitmektense gelip burada kitap okuyorum. Kızımla torunumu da kaydettirdim. Onlar da kitap alıyor ve okuyor." dedi.

Okuma alışkanlığını kazandığını vurgulayan Hamamönü, "Kütüphanenin 15 gün müddeti var. 3 kitap alıyorum, 15 günlük süre dolmadan geri getiriyorum. Boş zamanlarımda, evde, kütüphanede, hava güzel olursa parkta, kitabımı okuyorum ve kendimi geliştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Kitapların kendisine yeni dünyalar açtığını da anlatan Hamamönü, "Çok şey öğreniyorum kitaplarla. Kitap okumaya başladıktan sonra biraz daha fazla bilgim oldu. Orta Doğu'yu, Afrika'yı öğreniyorum. Kitap okuyarak gitmediğim yerleri öğreniyorum. Türkiye'yi biliyorum biraz ama yabancı ülkelere dair birçok kitabı da okuyarak yeni bilgiler ediniyorum." dedi.

Eğitim hayatını ailesinin durumu nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Hamamönü, "Ben ortaokulda okulu bırakmak zorunda kaldım. Babam rahatsızdı dükkanı vardı öyle olunca ben de okulu bıraktım ve dükkanın başında durdum, okuyamadım." şeklinde konuştu.

Gençlere de seslenen Hamamönü, "Gençlere, kafelerde oturmak yerine kütüphanede kitap okumalarını yeni bilgiler öğrenmelerini, yeni dünyalar keşfetmelerini tavsiye ediyorum." dedi.