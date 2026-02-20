Haberler

Hakkari'de 71 yaşındaki Günşar'ın ahşap tutkusu sanata dönüştü

Hakkari'de 71 yaşındaki Günşar'ın ahşap tutkusu sanata dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Adil Günşar, emekli olduktan sonra ahşap oyma ve yağlı boya resimle sanata adım attı. Kızıyla birlikte eserler üreten Günşar, sanatı bir motivasyon kaynağı olarak görüyor ve insanlara sanatla uğraşmalarını tavsiye ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Adil Günşar, yıllardır sürdürdüğü ahşap tutkusunu el emeğiyle ortaya koyduğu özgün eserlerle sanata dönüştürüyor.

Günşar, emekli olduktan sonra kızının desteğiyle sanata yönelerek, ahşap oyma ve yağlı boya resimleri yapmaya başladı.

Eğitim almadan el emeğiyle 3 yıldır ahşaptan hayvan figürleri tasarlayan Günşar, hazırladığı yağlı boya tablolarıyla da dikkati çekiyor.

Evinin bir köşesini atölyeye dönüştüren Günşar, kızıyla birlikte ürettiği eserleri sergilemeyi planlıyor.

Günşar, AA muhabirine, emekli olduktan sonra hobi olarak sanatla uğraşmaya başladığını söyledi.

Kendi çabasıyla çeşitli eserler yaptığını belirten Günşar, şunları kaydetti:

"Evimde oluşturduğum çalışma alanında deniz manzaraları, doğa temalı tabloların yanı sıra ahşaptan da hayvan figürleri yapıyorum. Sanat bir uğraş olmanın ötesinde motivasyon kaynağım oldu. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da beni ziyaret etti. Kaymakamımızın bizleri ziyaret etmesiyle enerjimiz daha da yükseldi. Kızımla beraber daha fazla çalışmaya başladık."

İnsanlara sanatla uğraşmalarını tavsiye eden Günşar, "Evde boş boş zaman geçirmesinler. Bu yaştan sonra başka işler yapamayız ama böyle hobilerle hem vakit geçirebilir hem de mutlu olabiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi

Biri 2 diğeri 11 yaşında... İki kardeş feci şekilde can verdi
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'dan alkış alan bir hareket daha
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş