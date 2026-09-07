Haberler

71 ilde uyuşturucu operasyonu; 424 tutuklama

71 ilde uyuşturucu operasyonu; 424 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 10 günde, 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucu ile 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 10 günde, 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucu ile 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri tarafından toplam 71 ilde 1345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin kullanımıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 2 ton 367 kilo uyuşturucu ile 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424'ü tutuklandı ve 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

'UYUŞTURUCU, BİRÇOK SUÇU BESLEYEN KARANLIK BİR ANA DAMARDIR'

Açıklamada ayrıca, " Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
Moskova-Berlin hattında tansiyon zirvede! Lavrov: Yine savaş istiyorlar

Açık açık tehdit etti: Yine savaş istiyorlar
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş

En büyük tutkusu canından etti: Ölümünden önceki yorum tüyler ürpertti
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor
Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatına yeni düzen