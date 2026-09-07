71 ilde uyuşturucu operasyonu; 424 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 10 günde, 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucu ile 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri tarafından toplam 71 ilde 1345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin kullanımıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 2 ton 367 kilo uyuşturucu ile 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424'ü tutuklandı ve 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

'UYUŞTURUCU, BİRÇOK SUÇU BESLEYEN KARANLIK BİR ANA DAMARDIR'

Açıklamada ayrıca, " Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı