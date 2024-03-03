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70 Yaşındaki Metin Yıldız İngilizce Kursuna Gidiyor

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Nevşehir'de yaşayan 70 yaşındaki Metin Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kaldığı tek dersten geçip mezun olabilmek için İngilizce kursuna katılıyor. Yıldız, hafta sonları bastonla yürüyerek kursa geliyor ve çevresindekilerin takdirini topluyor.

Nevşehir'de yaşayan 3 çocuk, 7 torun sahibi 70 yaşındaki Metin Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nde kaldığı tek dersten geçip mezun olabilmek için İngilizce kursuna gidiyor.

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan İngilizce kursuna kızının tavsiyesi üzerine üç hafta önce kayıt olan Yıldız, hafta sonları bastonla yürüyerek kursa geliyor.

Haftada 8 saat süren derslere ara vermeden katılan Yıldız, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Yıldız, AA muhabirine, eğitimin yaşı olmadığını, 2009'da memuriyetten emekli olduktan sonra kendini geliştirmek için çaba harcadığını belirtti.

Sosyal Bilimler Ön Lisans Programı sınavlarında başarı elde ettiğini ancak kolon kanseri tedavisi nedeniyle İngilizceye çalışamadığı için bu dersten kaldığını anlatan Yıldız, kursta öğrendikleriyle mezuniyet belgesi alabileceğine inandığını kaydetti.

"Japonca kursuna da katılmak istiyorum"

Çocukları ve torunlarının kendisine destek verdiğini, onlarla telefonda konuşarak pratik yapmaya çalıştığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Katıldığım kursta notlar alıyorum, öğreniyorum. Hem tek dersimi vermek hem de dil öğrenmek istiyorum. Bir dil bir insan diye başladım. Hocalarımdan da memnunum. Kapadokya, turizm bölgesi olduğu için öğrenince turistlerle konuşup, İngilizcemi daha da geliştirmek istiyorum. Onlara bölgemizi anlatıp faydalı olmak da istiyorum. Bu kurs bittikten sonra da Japonca öğrenmek istiyorum. Kızım İngilizce, Japonca, Almanca biliyor, ben de öğrenmek istiyorum. Gençlerin boş vakitlerini değerlendirmelerini tavsiye ederim. Yabancı dil olur, başka aktivite olur, zamanı boşa harcamadan böyle kurslara katılmaları lazım. Devletimiz, belediyemiz bu işlerde yardımcı oluyor. Geçmişte de böyle kurslar olsa katılırdım."

KAPEM'de İngilizce öğretmenliği yapan Buğra Kütük ise sınıfında ilk kez 70 yaşında bir öğrencinin olduğunu ifade ederek, "Metin amcamızın öğrencim olması benim için sürpriz oldu. Gençlerimize örnek oluyor. Çok düzenli geliyor, notlarını alıyor, telaffuzuna dikkat ediyor. Kurs başlayalı üç hafta oldu, çaba harcıyor. 70 yaşındaki öğrencime hizmet sunabilmek benim için de bir zevk, bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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