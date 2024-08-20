70 Yaşındaki Hasan Keskin, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katılacak

Denizli'nin Tavas ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelen 70 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kıyafetiyle dikkatleri çekti.

1974'de vatani görevini Malazgirt'te yapan Keskin, o dönemde Sultan Alparslan'a duygu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya devam etti.

Özel yaptırdığı savaş kıyafetini giyerek Malazgirt ilçesine gelen Keskin, cadde ve sokaklarda dolaştı, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla çay içti.

Keskin, 24-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılacak.