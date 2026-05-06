Bakan Uraloğlu: 70 bin 616 e-Apostil işlemi gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2019'dan 2026'nın Mart ayı sonuna kadar toplam 70 bin 616 e-Apostil belgesi işlendiğini açıkladı. e-Apostil sistemi sayesinde resmi belgeler elektronik ortamda oluşturulup uluslararası geçerlilik kazanıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2019 yılından 2026 yılı Mart ayı sonuna kadar toplam 70 bin 616 adet e-Apostil belge işlemi gerçekleştirildi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik apostil (e-Apostil) sistemi hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, e-Apostil sisteminin yetkili kurumlar tarafından apostil şerhi verilen resmi belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması, iletilmesi ve doğrulanmasını sağlayan dijital bir hizmet olduğunu belirterek, sistem sayesinde belgelerin fiziksel evrak dolaşımı olmadan uluslararası geçerliliğe kavuştuğunu ifade etti.

'E-DEVLET'TEN BAŞVURU OLUŞTURULABİLİYOR'

Bakan Uraloğlu, e-Apostil sistemiyle vatandaşların e-Devlet üzerinden giriş yaparak, belge türüne göre başvuru oluşturabildiğini, taleplerin elektronik ortamda Adalet Bakanlığı'na bağlı adli birimlere ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı valilik ve kaymakamlıklara iletildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, e-Apostil sisteminin 1 Ocak 2019 tarihinde devreye alındığını belirterek, ilk aşamada Adalet Bakanlığı tarafından verilen Adli Sicil Kaydı ve Mahkeme Kararı gibi adli belgeler için e-Apostil işlemlerinin başlatıldığını kaydetti. 2021 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Nüfus Kayıt Örnekleri için de başvuru alınmaya başlandığını kaydeden Uraloğlu, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Adalet Bakanlığı ve TÜRKSAT iş birliğiyle hizmetin e-Devlet Kapısı'na entegre edildiğini ve başvuruların turkiye.gov.tr üzerinden de yapılabildiğini belirtti.

'130'DAN FAZLA ÜLKEDE GEÇERLİ'

28 Aralık 2023 itibarıyla Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği (Formül A), Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) ve Çok Dilli Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) belgelerinin de sisteme eklendiğini ifade eden Uraloğlu, "PTT tarafından sunulan e-Apostil hizmeti ile e-Devlet hesabı olan tüm vatandaşlarımız resmi belgelerini dünyanın her yerinden dijital ortamda alabiliyor. Oluşturulan belgeler Lahey Konvansiyonu'na taraf olan 130'dan fazla ülkede geçerli sayılıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, apostil şerhi verilen belgelerin doğrulanabilir şekilde başvuru sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "e-Apostil kapsamında; Nüfus Kayıt Örneği, Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği, Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği, Çok Dilli Ölüm Kayıt Örneği belgeleri, mahkeme kararları ve Adli Sicil Kaydı Belgesi kolaylıkla alınıyor. Projenin devreye alındığı 2019 yılından 2026 yılı Mart ayı sonuna kadar toplam 70 bin 616 adet e-Apostil'li belge işlemi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
