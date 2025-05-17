7 Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı

7 Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı
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RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte; Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur, Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu ve Sayıştay Savcılığı'na Halil Cem Öztürk atandı.

7 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Kararla birlikte; Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ersin Göse ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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