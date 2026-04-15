AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasında "ortak müze kart" ve pasaportsuz dolaşım sağlayacak girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

Zorlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından bir otelde düzenlenen 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Zorlu, Türk devletleri arasındaki turist ve turizm potansiyeli arttıkça 40'tan fazla başlıktaki bütünleşme süreçlerinin güçlenerek ve birbirini tetikleyerek devam edebileceğine dikkati çekti.

Zorlu, Ankara'nın sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kurtuluş mücadelesinin ev sahipliğini yapan bu kutlu şehrin sadece Ankara değil, Anadolumuzun da bütün destinasyonunu ve bu hatlarını bütünleştirecek çok önemli bir merkez olması gerektiği kanaatini taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da son dönemde havacılık konusunda yapılan adımları desteklediklerinin altını çizen Zorlu, Esenboğa Havalimanı'nın genişletilmesi, AJet başta olmak üzere farklı hava yollarının Ankara'ya uluslararası uçuşlarını artırması konusunu da önemsediklerini söyledi.

Zorlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Esenboğa Havalimanı'na ulaşım konusundaki metro hamlesinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

" Türkiye, bölgesinde güvenli liman ve güvenli bir destinasyon hattı için öne çıkma sürecini devam ettiriyor"

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge konjonktürünün, dünyadaki gelişmelerin ve güvenlik sahasında atılacak adımların ve bunun turizm başta olmak üzere her sahaya olan yansımalarının titizlikle ilgilenilmesi gerektiğine dikkati çeken Zorlu, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın vizyoner ve güçlü liderliğiyle Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde güvenli liman ve güvenli bir destinasyon hattı için gerçekten öne çıkma sürecini devam ettiriyor ve bu bağlamda Türkiye gerek Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gerekse bölgemizdeki bu ayırt edici yönünü hızla yükseltmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, gelinen noktada büyük potansiyelin gerisinde olunduğuna dikkati çekerek, "Diğer Türk devletlerinden ülkemize gelen turist sayısı 3 milyonun biraz üzerinde geçtiğimiz yıl. Genel dolaşıma baktığımızda da 5 milyon civarında olduğu görülmekte. Bizim Türk Dünyası Vizyon Belgemizde... Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisi tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bu dolaşımı orta vadede 10 milyona uzak vadede de 30 milyonluk bir dolaşıma çıkarma gibi bir hedefin içerisindeyiz. Zira turizm işbirliğinin artması için güvenlik sahasındaki işbirliğimizin de çok yönlü bir biçimde ilerlemesi gerektiği kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

"Çok büyük bir potansiyel var"

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki vatandaşların yüzde 8,7'sinin daha önce Türk dünyasındaki bir ülkeye gittiğini, yüzde 58'inin ise bu bölgedeki bir destinasyona gitmek istediğini ifade ettiğini söyleyen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok büyük bir potansiyel var. 86 milyon nüfusumuz olduğunu dikkate aldığımızda Türk dünyasının sadece Türkiye üzerinde bile büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda güvenlik işbirliğimizin yanı sıra bilhassa seyahat engellerini ve yapısal bazı engelleri kaldırmak gibi de girişimleri sürdürmemiz gerektiği kanaatindeyim. Değerli genel sekreterimiz bu konuda çalışmaları yürütüyor. Ortak müze kart uygulaması... Pasaportsuz ülkelerimiz arasında dolaşım sağlayacak girişimin de başlatıldığını buradan büyük bir memnuniyet ifade etmek isterim. Bu bir süreç ama çok şükür rayında ilerlemeye devam ediyor."

Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasındaki uçak seferlerinin azlığı ve uçuşların fiyatlandırılması konusuna da değindi.

Fiyat politikasının belirlenmesinde sadece Türkiye'nin ya da Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin değil, diğer ülkelerin de politikalarının aktif rol aldığına dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Biz başkanlık olarak kendi hava yolu şirketlerimize bu konudaki raporumuzu ve önerimizi sunacağımız bir taslağı son aşamaya getirdik ve bizzat bu girişimleri bizler yapacağız. Ama bunun dışında burada sayın bakanlarımızdan başta sayın genel sekreterimizden ricamız şudur. Ülkelerimiz arasındaki seyahat özgürlüğünü sağlamanın bir yolu da bu fiyatları, seferleri, saatleri düzenlemekten geçiyor. Bu girişimleri yaptığımızda düne göre çok daha iyi adımlar atılacağını hep birlikte göreceğimize inanıyorum."

"Turizm, insanın sosyalliğini sağlaması bakımından en önemli vasıtalardan biri"

Öte yandan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev de kongrenin açılışında konuştu.

Rektör Bostancı, sosyalleşmenin ana dinamiklerinden birinin turizm olduğuna dikkati çekerek, "Turizm, esasen insanın sosyalliğini sağlaması bakımından en önemli vasıtalardan biri. ya gidersiniz diğer ülkelerdeki tabiatla hemhal olursunuz tabiatı öğrenirsiniz ya da şimdi kültür turizmi denen kültürleri görürsünüz asıl öğreticilik galiba orada. Çünkü, insan ancak başka insanlarla tamamlanır." ifadelerini kullandı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ise 2025'te 10. TDT Turizm Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiğini anımsatarak, bu toplantının Türk dünyasında turizmi stratejik bir öncelik olarak geliştirme kararlılıklarını gösterdiğini dile getirdi.

Misafirperverlik geleneğinin ortak miras olduğunu ve toplumların karakteristik özelliğini yansıttığını belirten Ömüraliyev, bunun turizm verilerine de yansıdığını söyledi.

Ömüraliyev, TDT üye ülkeleri arasındaki ziyaretlerin de bağlantısallığı, ekonomik ve kültürel entegrasyonu güçlendirdiğini kaydederek, turizme yönelik farklı girişimlerin ortak vizyona yönelik stratejik adımları teşkil ettiğini aktardı.

Kongreye ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.