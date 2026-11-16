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7. Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nı Fransa'dan Lucas Bischoff kazandı

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Notre Dame de Sion'un düzenlediği 7. Orchestra'Sion Piyano Yarışması'nın finali AKM Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Fransa'dan Lucas Bischoff birincilik ve Ali Darmar ödülünü alırken, Güney Kore'den Byeongju Yu ikinci, Japonya'dan Nagino Maruyama üçüncü oldu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen 7. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nda ödül kazanan isimler belli oldu.

Liseden yapılan açıklamaya göre, 7. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın finali AKM Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Yarışmaya 19 ülkeden 110 aday başvurdu. Jürinin yaptığı ön eleme sonucunda 50 aday bu yılki yarışmaya katılmaya hak kazandı. 10 Kasım'da başlayan yarışmanın ilk üç turu Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleşirken, final turu ise AKM'nin Tiyatro Salonu'nda düzenlendi.

Finale kalan 3 piyanist, yarışma için hazırladıkları konçertoları, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion eşliğinde icra etti.

Yarışmanın beş daimi ödülüne ek olarak, bu yıl Institut Français Ödülü de verildi.

Fransa'dan Lucas Bischoff'un birincilik ve Ali Darmar ödülünü aldığı etkinlikte, Güney Kore'den Byeongju Yu ikinci, Japonya'dan Nagino Maruyama da üçüncü oldu.

Sacha Morin de NDS Gençlik Müzik Ödülü'nü kazandı.

Bischoff, Institut Français Ödülü'nün de sahibi oldu.

Jean-Yves Clement'in başkanlık ettiği yarışmanın jürisinde Gülsin Onay, Joseph Moog, Juliette Journaux, Denis Pascal, Geoffroy Couteau ve Toros Can yer aldı.

Kaynak: AA
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