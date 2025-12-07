İçişleri Bakanlığı'ndan 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 47 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Buna göre; Erzurum'da 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle iş yerlerinden para aldıkları, vatandaşlara baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları, Sakarya'da ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

'MÜCADELİMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ'

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.