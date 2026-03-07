Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İade Edilen Eserler İçin Teşekkür Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yurt dışından iade edilen eserler için teşekkür açıklaması yaptı. Eserlerin geri kazanılmasının yanı sıra uluslararası kaçakçılık rotaları hakkında bilgi elde ettiklerini belirten Ersoy, Gümrük Muhafaza ekiplerine ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşekkür etti.

BAKAN ERSOY'DAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışından iadesini sağladığımız eserlerin müjdesini vatandaşlarımızla paylaşmaktan her zaman büyük bir gurur duyuyoruz. Ancak asıl mücadelenin evde başladığını; bu çabaların müzelerimiz, kolluk birimlerimiz ve adli mercilerimizle el ele yürütüldüğünü de her fırsatta hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Gümrük Muhafaza birimlerimizce gerçekleştirilen bu yakalama sayesinde yalnızca kaçakçılar tarafından bağrımızdan koparılan eserlerimize ülkemizden çıkarılmadan yeniden kavuşmakla kalmadık, aynı zamanda uluslararası kaçakçılık rotalarına ilişkin yeni bilgiler de elde ettik. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
