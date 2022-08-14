7 bin 500 TL veren var! İşte banka banka emekli promosyon tutarları

Bankalar, temmuzda yüzde 42 oranında zam alan emekliler için promosyon kampanyalarını yeniledi. Emekliler için kıyasıya bir mücadele veren bankalar, maaşını taşıyanlara 7 bin 500 liraya kadar ödeme yapıyor. İşte banka banka emekliye verilen promosyon tutarları.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

7 BİN 500 LİRA VEREN VAR

Bankalar, maaşlarını taşıyanlara 7 bin 500 liraya varan promosyon sunuyor. Bu promosyonlar miktarına göre değişiyor. İşte bankalar ve emekli maaşı promosyon miktarları:

AKBANK

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 4 bin 650 TL, maaş aralığı 1.500 TL - 2.499 TL olanlara 5.800 TL, maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara toplam 7.000 TL veriliyor.

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

ING BANK

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 1.500 TL'ye kadar ise 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800 TL, 2500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 3.500 TL, maaş aralığı 1.500 - 2.499 TL olanlara 4.250 TL ve maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.

VAKIFBANK

Bir aylık emekli maaşı tutarı 1.500 TL'ye (1500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

TÜRKİYE FİNANS

Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans'tan almak için başvuruda bulunan 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2.250 TL'ye kadar, 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.000 TL'ye kadar, 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1.750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1.499 TL olanlara 675 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 5.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL, aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

ŞEKERBANK

Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyanlara 2.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1.499 TL'ye kadar maaş alanlara 1.500 TL, 1.500 TL-2.499 TL aralığında maaş alanlara 1.750 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.