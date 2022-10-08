7 ay önce başladığı işte güven kazanıp 1,5 milyon TL ile kaçtı

DİYARBAKIR'da, gezi turu şirketinin muhasebe biriminde 7 ay önce işe başlayan ve patronunun güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarında işlem yetkisi ile şifrelerini alan N.A. (43), yakınlarının hesabına 1,5 milyon TL geçirerek kaçtı.

DİYARBAKIR'da, gezi turu şirketinin muhasebe biriminde 7 ay önce işe başlayan ve patronunun güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarında işlem yetkisi ile şifrelerini alan N.A. (43), yakınlarının hesabına 1,5 milyon TL geçirerek kaçtı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan şirket sahibi Murat Gezer (34), "Sabah temizlikçi şirketteyken geliyor. Parayı babasının hesabına, babasının hesabından da eniştesinin hesabına gönderip, kayıplara karışıyor. Kız arkadaşının arkadaşlarını bile dolandırmış" dedi.

Diyarbakır'da yaklaşık 1 yıl önce gezide tanıştığı tur şirketi sahibi Murat Gezer ile samimiyet kuran ve daha sonra işe ihtiyacı olduğunu belirterek, 7 ay önce muhasebe biriminde çalışmaya başlayan N.A., güvenini kazanıp, banka hesaplarında işlem yapma yetkisi aldı. Şirketin banka kartlarının şifrelerini de alan N.A., iddiaya göre, 30 Eylül'de şirketin bankadaki 1,5 milyon TL'sini yakınlarının hesabına geçirdikten sonra kaçtı. Gezer'in suç duyurusunda bulunduğu N.A.'nın, en son 30 Eylül'de işe geldiği ve masasındaki not defteri ile telefonunda işlem yaptıktan sonra iş yerinden biriyle konuşup ardından çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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