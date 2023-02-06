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7,4 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Adıyaman'da Belediye Başkanlığı Binası Yıkıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı depremde, Adıyaman'da Belediye Başkanlığı binası da yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı depremde, Adıyaman'da Belediye Başkanlığı binası da yıkıldı.

Pazarcık'ta sabah 04.17'de deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Gaziantep ve büyüklüğünü 7.5 olarak belirledi. Depremin yıkıcı etkileri ortaa çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada 284 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 2 bin 323 yurttaşın da yaralandığını duyurdu.

Depremin etkili olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da ise Belediye Başkanlığı binası da yıkıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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