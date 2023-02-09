67 saat sonra kurtarılan Zübeyde'nin ilk sözleri: Kardeşim minik ölebilir

Üst üste gerçekleşen depremlerin ağır hasar verdiği Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında yürek ısıtan anlar yaşandı. 8 katlı Telbisoğlu Apartmanı'nın enkazından 67 saat sonra çıkarılan 6 yaşındaki Zübeyde, en zor anında da kardeşini düşündü. Zübeyde'nin kendisini enkazdan çıkaran İHH İnsanı Yardım Vakfı ekibine, "Kardeşim minik ölebilir" demesi yürekleri yaktı.

7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor.

DUYGULANDIRAN ANLAR

Depremin yerle bir ettiği 8 katlı Telbisoğlu Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 6 yaşındaki Zübeyde'nin onu kurtaran İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerine söyledikleri, hem hüzünlendirdi hem de tebessüm ettirdi.

"KARDEŞİM MİNİK, ÖLEBİLİR"

Enkazdan 67 saat sonra çıkarılan küçük Zübeyde, İHH ekiplerine, "Ama kardeşim minik. Ölebilir" dedi. Kardeşi Mevlüt Talha'nın yerini tarif eden Zübeyde'ye ekipler, "Tamam. Seni çıkaralım ona da bakacağız" diye yanıt verdi.

"BEN YAŞIMI UNUTTUM"

İHH ekibi, Zübeyde'ye, "Aferin sana. Harikasın. Sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunlar" diye moral verdi. Yaşını soran ağabeylerini Zübeyde, "Ben yaşımı unuttum" sözleriyle yanıtladı.