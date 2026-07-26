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Mersin'de 65 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı

Mersin'de 65 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı
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Mersin'de dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve çekle ilgili suçlardan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.B., polisin takibi sonucu belediye otobüsünde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

MERSİN'de çeşitli suçlardan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü A.Y.B., belediye otobüsünde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' ve 'Çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme' suçlarından 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Belediye otobüsünde olduğu tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y.B., önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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