63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Samida Coşkusu
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Samida müzik grubu sahne aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 'Mavi Boncuk' ve 'Fikrimin İnce Gülü' şarkıları büyük beğeni topladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzik grubu Samida sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivalde sahne alan Samida'ya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Grup, özellikle "Mavi Boncuk" ve "Fikrimin İnce Gülü" şarkılarıyla salonu dolduran müzikseverleri coşturdu.
Konser sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel