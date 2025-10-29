Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Devam Ediyor

Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında belgeseller, kısa filmler ve sinema okulu öğrencilerinin eserleri gösterildi. Film ekipleri, gösterimlerin ardından seyirci ile bir araya geldi.

(ANTALYA) - 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgeseller, kısa filmler ve sinema okulu öğrencilerinin filmleri gösterildi.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, her ilgi alanına uygun programlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Aspendos ve Perge salonlarıyla, Sinema Okulları Yarışma filmleri, yarışma bölümündeki kısa film ve belgesellere ev sahipliği yaptı.

AKM Perge Salonu'nda gösterilen, Ulusal Belgesel Yarışma'daki "Tanıştığıma Memnun Oldum", "Berona" ve "Kendal'a Bir Heykel" filmlerinin ekipleri, gösterimlerden sonra seyirci karşına çıktı.

Film ekipleri izleyici ile buluştu

Perge Salonu ayrıca Ulusal Kısa Film 1. Seçki'sine de ev sahipliği yaptı. "Kudret" filminin yönetmeni Mehmet Oğuz Yıldırım, 'Eudaımonıa'nın yönetmeni Gizem İbak, Kendi yazdığı kısa öyküyü sinemaya uyarlayan Deniz Koloş, "Ölüm Bizi Ayırana Dek" ile  'Soğuk Beyaz'ın yönetmeni Hazan Beklen ise filmleri ile izleyici karşısına çıktı.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın ilk seçkisi; Serhan Erbaş'ın yönettiği "Süküt", Eylül Babur'un yönettiği "Kusursuz Ölçü Nedir", Beyza Nimet Emişen'in yönettiği "Rah", Yağmur Canpolat'ın yönettiği "Sevim", Baturay Tunçat'ın yönettiği "Buharlaşır Tüm Katı Olanlar" ve Mustafa Uçar'ın yönettiği "Sahnenin Kadınları" filmleri AKM Aspendos Salonu'nda gösterildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
