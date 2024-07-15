Üye Girişi
Haberler

62. Silivri Yoğurt Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 62. Yoğurt Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Festival kapsamında, voleybol turnuvası, futbol turnuvası, yoğurt mayalama, satranç gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festivalin ilk gününde şarkıcı İrem Derici, ikinci gün Semicenk ve üçüncü gününde Volkan Konak sahne aldı.

SİLİVRİ Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 62. Yoğurt Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Silivri Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 62'ncisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı. 3 gün devam eden festivalde yöresel halk oyunları ekipleri sahne aldı. Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalin gelenekselleşen Yoğurt Mayalama Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında, voleybol turnuvası, futbol turnuvası, yoğurt mayalama, satranç gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festivalin ilk gününde şarkıcı İrem Derici, ikinci gün Semicenk ve üçüncü gününde Volkan Konak sahne aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Silivri Belediyesi Bora Balcıoğlu Volkan Konak İrem Derici Semicenk Silivri Futbol Festival Kültür Yerel Haberler Kültür Sanat Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title