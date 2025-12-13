Haberler

Adana'da karaciğer hastası kadavradan nakille hayata tutundu

Güncelleme:
Adana'da karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 61 yaşındaki Şeyhmus Acar, yapılan başarılı kadavradan karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. Acar, yeni yaşamına umutla devam ederken, organ bağışının önemine de dikkat çekildi.

Adana'da karaciğer yetmezliğine bağlı siroz tanısı konulan 61 yaşındaki Şeyhmus Acar, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Acar'a, karında şişlik ve halsizlik şikayetiyle gittiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te karaciğer yetmezliğine bağlı siroz tanısı konuldu.

Teşhisin ardından yaklaşık bir yıl ilaç tedavisi uygulanan ancak durumunda yeterli iyileşme sağlanamayan Acar'ın nakil olmasına karar verildi.

Nakil listesine alınan Acar'a, yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan karaciğer umut oldu.

Acar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı nakille sağlığına kavuştu.

"Allah beni çocuklarıma bağışladı"

Şeyhmus Acar, AA muhabirine, yaklaşık üç yıldır rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılı günlerin nakil sayesinde artık geride kaldığını söyledi.

Bağışta bulunan aileye minnettar olduğunu anlatan Acar, "Allah onlara sabır versin, mekanı cennet olsun. Çok mutluyum, Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.

"Kadavradan bağışı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar da Acar'ın nakil sürecinin sorunsuz gerçekleştiğini, yoğun bakım sürecinin tamamlandığını belirtti.

Organ bağışının artırılmasının önemine dikkati çeken Çetinkünar, şunları kaydetti:

"Her hastamız maalesef bu kadar şanslı değil çünkü ülkemizdeki kadavra bağışı oldukça düşük seviyede. Bu düşük oranlar nedeniyle her gün belki de her hastanede ya da ilde üç, beş organ kullanılmadan toprak altına gidiyor. Dolayısıyla kadavradan bağışı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
