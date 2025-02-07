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60 Ülke, Pakistan'da AMAN-2025 Deniz Tatbikatı'nda Bir Araya Geldi

60 Ülke, Pakistan'da AMAN-2025 Deniz Tatbikatı'nda Bir Araya Geldi
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Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde başlayan AMAN-2025 tatbikatına, Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İran ve Katar'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkenin deniz kuvvetleri katılıyor. Tatbikat, korsanlık ve terörle mücadele için uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

AMAN-2025 Deniz Tatbikatı, 60 ülkenin katılımıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde başladı.

Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İran ve Katar'ın da bulunduğu 60 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikat, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

"Korsanlıkla, terörle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğini teşvik etme" amacıyla düzenlenen tatbikat "Peace all together (Hep beraber barış)" sloganıyla düzenleniyor.

Farklı deniz araçları ile yüzlerce askeri personelin yer aldığı, 6 gün sürecek çok uluslu tatbikatın birçok ülkenin ikili ilişkilerinin gelişmesine zemin hazırlayabileceği kaydediliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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