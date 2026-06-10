Tazelenme Üniversitesi'nin tecrübeli mezunlarından gençlere "hayat boyu öğrenin" çağrısı

Eskişehir'de 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik eğitim veren Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi 60+ Tazelenme Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler, yıllar sonra kep atmanın mutluluğunu yaşarken gençlere de "hayat boyu öğrenin" mesajı verdi.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1 Ekim 2019'da ilk ders zilini çalan Tazelenme Üniversitesi Programı'nı başarıyla tamamlayan 50 kişi, 2 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreniyle belgelerini aldı.

Aralarında emekli öğretmen, mühendis ve astsubayların da bulunduğu öğrenciler, 4 yıl süresince halk danslarından arkeolojiye, tiyatrodan psikolojiye akademik ve uygulamalı dersler aldı.

Tazelenme Üniversitesi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 60 yaş ve üzerindeki mezunlar, öğrenmenin insanı hayata bağladığını ve her yaşta yeni hedefler belirlenebileceğini gösterdi.

"Biz kendimizi bir kenara çekmedik, hayata karıştık"

Törene torunuyla katılan 3 çocuk ve 2 torun sahibi 71 yaşındaki Nafize Yaşaroğlu, AA muhabirine, Eskişehir'e 14 yıl önce taşındığında yalnızca ilkokul mezunu olduğunu söyledi.

Azmederek ortaokul ve lise eğitimini dışarıdan tamamladığını anlatan Yaşaroğlu, daha sonra üniversite sınavına girerek Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim alma hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Kayıtların başladığını öğrenir öğrenmez sabah erken saatlerde geliniyle birlikte kayıt yaptırdığını belirten Yaşaroğlu, "Hayatımda ilk defa kendim için bir şey yaptım. Şimdi okuldan ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok duygulanıyorum. Dört yıl boyunca her sabah derse yetişme heyecanıyla uyandık. Biz kendimizi bir kenara çekmedik, hayata karıştık. Herkes eğitim görmeli, başka bir çözüm yok." dedi.

Hukuk fakültesi mezunu kızının mezuniyet töreni dolayısıyla kendisine takıldığını da gülümseyerek anlatan Yaşaroğlu, "Kızım bana, 'Ben hukuk bitirdim kep atmadım, sen üniversiteye gittin, kep atıyorsun.' diyor. Ben de ona 'Kıskanma, bizde işler böyle.' diye karşılık veriyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençler bizim gibi aktif olursa mutlulukları artacak"

Eşiyle eğitim sürecini tamamlayan 69 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Nezire Arabacı da kayıt döneminde sabah namazının ardından büyük bir heyecanla erkenden sıraya girdiklerini söyledi.

Öğrenim sürecinin verimli geçtiğini belirten Arabacı, şöyle konuştu:

"Bilgilerimizi tazeledik, arkadaşlık ilişkilerimiz arttı. Yaşlıların sosyal ortama uyumları çok güzel oldu, kenara çekilmedik. Bu yaşta kep atmak çok hoştu, güzeldi. Gençliğimizde bazı şeyleri yapamamıştık. Bugün çok neşeli bir ortam vardı ve bizde çok güzel bir anı kaldı. Gençler hiç durmasınlar, araştırsınlar. 'Okul bitti, emekli olduk' diye düşünerek köşelerine çekilmesinler. Bizler pek çok kursa katıldık. Gençlerin de bizim gibi aktif olması halinde mutluluklarının artacağından eminim."

Arabacı'nın eşi 72 yaşındaki emekli makine yüksek mühendisi Hakkı Arabacı ise emeklilik sonrasında da iş hayatına devam ettiğini, eşinin teşvikiyle üniversiteye kaydolduğunu ifade etti.

Farklı konuları öğrenerek hayatlarındaki önemli boşluğu doldurduklarını dile getiren Arabacı, "Yaşam boyu eğitim konusunda epey yol aldık. Kep atma duygusunu yaşayamamıştık. O gün yaşayamadıklarımızı yaşama fırsatı bulduk." dedi.

"'Oldum' demek 'öldüm' demektir"

72 yaşındaki emekli astsubay Aykut Aşgün ise öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığını vurgulayarak, Tazelenme Üniversitesi'nin kendilerine yeni bilgiler, dostluklar ve aktif bir yaşam sunduğunu söyledi.

Mezuniyet töreninin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu ifade eden Aşgün, "Belli bir yaştan sonra kep atmak çok güzel bir duyguydu. 'Oldum' demek 'öldüm' demektir. Biz öğrenmeye devam edeceğiz. Gençler de her zaman en tepe noktaya ulaşmak için öğrenmeye devam etsin. Ben de aynı tempoda hayatımı sürdürmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.