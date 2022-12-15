6 yaşındaki çocuk gelin skandalının iki sanığı Adliye'ye böyle götürüldü

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen sanıklardan Kadir İstekli dün akşam, baba Yusuf Ziya Gümüşel ise bu sabah gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri sona eren iki sanığın Adliye'ye götürüldüğü anlar da kameralara anbean yansıdı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiğine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kadir İstekli, asayiş şube polisleri tarafından dün akşam gözaltına alınırken, her yerde aranan baba Yusuf Ziya Gümüşel ise bu sabah gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan iki sanık, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin Adliye'ye götürülme anları da kameralara saniye saniye yansıdı.

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