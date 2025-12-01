"Kitap vakti geldi" sloganıyla Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "6. Ümraniye Kitap Fuarı" sona erdi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu fuarda, yazar söyleşileri, imza günleri ve çocuk etkinlikleri gibi birçok organizasyonun sanatseverlerin beğenisine sunulmasının yanı sıra 100 yayınevi ile 250'ye yakın yazar kitapseverlerle buluştu.

Fuara ilişkin AA muhabirine konuşan Çıra Yayınları yetkilisi ve yazar Şakir Kurtulmuş, kitap fuarlarının çok faydalı olduğunu belirterek, "Fakat son yıllarda fuarlar o kadar çok yaygınlaştı ki iyi sonuçlanan fuarlar bile artık eski havasını kaybetti. Yaygınlaşması konusunda herhangi bir şey yapmak mümkün değil. Kitaba olan ilginin artması noktasında daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Kitap okuyucusu sayısının artması için daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

Kurtulmuş, daha çok çocuklara yönelik kitapların satıldığını dile getirerek, "Edebiyat kitaplarında neredeyse yok derecesinde, düşük satışlar var. Çocuk kitapları ve gençlere yönelik kitaplar daha çok ilgi görüyor. O yüzden bizim de bu alandaki serimiz oldukça genişledi, çocuk ve genç kitapları dizisi arttı. Çünkü şu anda en iyi okuyucu çocuklar. Yayınevleri de bunu dikkate alarak çocuklara yönelik kitap yapmaya çalışıyorlar. Bu da çok doğal bir şey." görüşünü paylaştı.

"Çocuklar da kitapları kendileri seçiyorlar"

Fuarda okurlarla buluşarak kitaplarını imzalayan yazar Nurcan Avcı Bayraktar, Ümraniye Kitap Fuarı'nın her yıl çok iyi geçtiğine işaret ederek, "Ben çok severek geliyorum. İnsanlar da çok ilgili, çocuklar da kitapları kendileri seçiyorlar. Bu çok dikkatimi çekiyor, seviyorum. Güzel bir fuar, inşallah devamı da gelir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, okurlarla buluşmanın, çocuklarla sohbet etmenin çok güzel, kıymetli olduğunu dile getirerek, "Az önce mesela 'Ben bu kitabı çok sevdim' diyerek gelen bir çocuk vardı, diğer kitabımı aldı bu sefer. Bu tarif edilemez bir duygu. İnşallah hep severler okumayı. Fuarlar çok önemli çünkü yazarlarla özellikle okurların bir araya geldiği, aynı atmosferde bulunduğu bir ortam. Dolayısıyla devamlı olmalı. Her ilçede, her yerde olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Fuarı insanların ayaklarına getirmek demek, kitabın dokunulabilir olması demek"

Kaknüs Yayınları kurucuların Muhammet Çiftçi, fuarın konumunun çok iyi bir yerde olmasına ve gelir, eğitim seviyesi son derece yüksek bir alan olmasına rağmen geçen yıllara oranla katılımın iyi olmadığını ifade ederek, "Fuarlar, gündeminde kitap olmayan insanların gündemine kitabı sokmak meselesi. Dolayısıyla fuarı insanların ayaklarına getirmek demek, kitabın dokunulabilir olması demek. Ne kadar fazla çeşit kitap yayınlandığının bilgisini o insanlara sunmak, günlük harcamalarının içerisinde kitabın yerini oluşturmak demek." görüşünü paylaştı.

Çiftçi, kitaplarında da bir sanayi ürününe dönüştüğüne işaret ederek, "Kitap sanayisi diye bahseden mecralar var. Geçmişteki duygusal bakışının dışında, artık kitaba farklı bir bakış var. Dolayısıyla sanayi dediğimiz şeyin toplumdaki en büyük tüketici yüzü çocuk ve kadın. Bütün yayıncılar da tüketimin ağırlıklı olduğu çocuk ve kadın kategorisine odaklanıyor." diye konuştu.

"Bu yaşa kadar şiire devam ettim, şiirin yaşı yok"

Şair Nurettin Durman ise fuarları toplum için çok değerli bulduğunu kaydederek, "Kitapsız olmuyor. Bu fuarlar da insanlara kitaba kolay ulaşma imkanı sağlıyor. Şimdi dijital bir ortamda, zamandayız. Bunun da nasıl olacağını, nereye varacağını bilemiyoruz ama kitapsız olamayacağını biliyoruz. Kitap şart, az da olsa kitap gerekli. Kitap bitmez diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Günümüz edebiyat dünyasını "Rabbim ilmi de azar azar veriyor" sözleriyle değerlendiren Durman, şunları kaydetti:

"Edebiyat dünyası da gelişiyor ama yeni bir çağa, döneme girdik. Dijital bir ortam var şimdi. Orada insanlar yazdıklarını, hatta kitaplarını yayınlıyorlar. Sesli kitaplar, okumalar çıktı. Bizim yaşımız artık ilerledi ama gelecek olan gençler bunu nasıl idrak edecek, uygulayacak, içinde olacaklar diye düşünüyorum. Diyorum ki onlar da kendine göre bir yol bulur. Çünkü hayat devam ediyor. Canımız sağ olduğu müddetçe hayatın içinde birtakım şeyler olacak. Bunlar da kitapsız olmaz. Kur'an-ı Kerim var her şeyden önce, ana kitabımız o. Bütün bu yazdıklarımız sonuçta oraya gidiyor, oraya varmak için oluyor. Onun için kitap çok önemli. Gençler için yıllar önce internet yayıncılığı, dergiciliği gibi bir endişem vardı. O zaman da söylemiştim, orada da iyi editörler olursa problem yok. İnsan aç gözlüdür. Her yazdığını 'oldu' zanneder. Biz de gençliğimizde öyleydik. Ben yazdıklarım oldu diye dergilere gönderirdim. İnanır mısınız, belki benim kadar dergilerde şiirleri çöpe atılan şair yoktur. Çünkü ustam yok, kimse yok, kendi kendimeyim. Onun için dijitalde de işi iyi bilenler organize ediyorsa güzel şeyler ortaya çıkar."

Durman, şiir yazmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yaşa kadar şiire devam ettim. Allah'a hamdolsun, onu bırakamadım. Şiirin yaşı yok. Şair nabzı düşecek mi, yükselecek mi diye bakıyor. Ben de ona gayret ediyorum. Geçenlerde her ay yazdığım bir dergide gönderdiğim bir şiir yayınlanmadı. Sonrasında baktım şiir çok zayıf, tekrar düzenledim onu. Yani dikkat etmek lazım. Hele yaşlandıkça, bir seviyeye geldikten sonra daha çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü seviyeyi düşürmemek lazım. Yapabilirsek, yapabiliriz. Yapamazsak da bırakmak lazım en sonunda. Şimdilik devam ediyorum." şeklinde konuştu.