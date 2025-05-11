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6. Sufi Sinema Festivali Konya'da Başladı

6. Sufi Sinema Festivali Konya'da Başladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. Sufi Sinema Festivali, tasavvufi sinemayı tanıtmak ve Türkiye'yi kültürel bir merkez haline getirmek amacıyla çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalde film gösterimleri, söyleşiler ve sergiler yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen 6. Sufi Sinema Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Tasavvufun sinema yoluyla ifade bulduğu festival, sinemaseverleri, yönetmenleri ve genç sinemacıları Konya'da buluşturuyor.

Festival haftası boyunca, tasavvufi ve manevi temalara odaklanan film gösterimi, yönetmen, senarist ve yapımcılarla yapılan söyleşilerle atölye çalışmaları, paneller ve akademik oturumlar düzenleniyor.

Uluslararası düzeyde bilinirliği artan Sufi Sinema Festivali, Türkiye'yi tasavvufi sinema ve düşünsel sinema alanında bir merkez haline getirmeyi, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye'nin sanat ve kültür alanındaki prestijini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Festivalde bugün Depo No: 4, Taşbina ve Kültür Parkta, " Bilge Ana", "Harabat - İranda Sufizm", "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır", "Zanaatkara Methiye", "Yine Gel" filmleri gösterildi, panel yapıldı.

Ayrıca Taşbina'da açılan "Türk Sineması ve Konya Sinemasında Kullanılan Cihaz Aksesuar Sergisi" sinemaya ilgi duyanlarca ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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