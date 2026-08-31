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Deprem Davalarında Yeni Adli Yıl Öncesi Acil Talepler

Deprem Davalarında Yeni Adli Yıl Öncesi Acil Talepler
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat depremlerini ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında iddianamesi hazırlanmayan dosyalar bulunduğunu, bunların biran önce iddianamelerinin hazırlanmasını, kamu görevlilerine yönelik soruşturma zırhının kaldırılmasını istedi.

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat depremlerini ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında iddianamesi hazırlanmayan dosyalar bulunduğunu, bunların biran önce iddianamelerinin hazırlanmasını, kamu görevlilerine yönelik soruşturma zırhının kaldırılmasını istedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, yarın başlayacak yeni adli yıl öncesinde deprem davalarına ilişkin Çağdaş Hukukçular Derneği'nde basın toplantısı düzenledi. Depremda yakınlarını kaybeden Avukat Eren Can ve Avukat Duygu İnegöllü basın açıklamasını yaptı. Avukat Duygu İnegöllü, 4 yıldır yaşanan dava durumlarına ilişkin bilgiler verdi. Avukat Eren Can ise "acil taleplerini" sıraladı. Can, şunları kaydetti:

"3,5 yılı aşkın süredir adliye koridorlarında, sokaklarda sürdürdüğümüz adalet mücadelesinde, felaketin ve ihmaller zincirinin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Yeni adli yıl başlarken yetkililere, adli makamlara ve vicdan sahibi yargıçlara açık taleplerimizdir:

İddianamesi hala hazırlanmayan dosyalar bekletilmesin, iddianameler bir an önce hazırlansın. Sanıklara uygulanan 'iyi hal indirimi'ne son verilsin. Firari sanıklar derhal yakalansın. İmar Barışı'nın sorumluları hesap versin.

Bilirkişi raporları 'tarafsız ve bilimsel' hazırlansın. Deprem sanıkları 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan değil, 'olası kast' suçundan yargılansın. Dosyalardaki eksik evraklar geciktirilmesin. Deprem sanıklarıyla ticari ilişkilere son verilsin. Kamu görevlilerine yönelik soruşturma zırhı kaldırılsın, kamu görevlilerini 'aklama' anlayışına son verilsin. Geç gelen adalet, adalet değildir. Yitirdiğimiz canların hesabı sorulana, sorumluluğu olan herkes yargılanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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