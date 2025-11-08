Haberler

6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Olay yerinden gelen görüntülerde, bir kişinin yarı çıplak halde alevlerin arasından güçlükle çıkarak kurtulduğu anlar yer aldı.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi öldü ve 1 kişi yaralandı.
  • Yangın sırasında bir kişi yarı çıplak halde alevlerin arasından çıkarak görüntülendi.
  • Yangın saat 09.05'te meydana geldi ve AFAD, Emniyet, Sağlık ile İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede gelen görüntüde bir kişinin yarı çıplak halde alevlerin arasından çıkıp geldiği görüldü.

İÇERİ GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05'te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
Yorumlar (7)

Yılmaz:

Kadir Bağlar:

DiYaRBaKıRLı:

Müşrikler izlesin

Müşrikler izlesin

X X:

Sen insanmısin ??

Sen insanmısin ??

yunussbayern:

Tayyıp yüzünden olmuş

Tayyıp yüzünden olmuş

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Insani yaşamasi icin gerekli olan temel urunler yetmiyor insanogluna eger bu olsa ne doga katledilir ne insan ölür daha fazl mal edimme yarisi zulmu dogurdu iskenceyi acgozluluğu doğurdu gucu ele geciren toplumlari ezdi emegi sömurdu güç sahipleri insani faydasina asla calismadi gucu elde ettikce daha fazlasini daha ucuza nasil elde edebilrim dedi devletler gucu yanjna cekti birlikte ezmek icin yasa cikardı

