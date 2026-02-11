Haberler

Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Şüphelilerin yapay zeka kullanarak sahte yatırım reklamları ile dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Osmaniye merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarından yapay zeka programları kullanılıp devlet büyükleri ve ünlü kişilerin ses ve görselleriyle sahte yatırım reklamları verilerek dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Ekipler, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Osmaniye, İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
