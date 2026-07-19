Türk bilim insanları, kuzey kutbundaki deniz buzu hattına ulaştı

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Sefer ekibi, 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetinde, 3 yabancı araştırmacı da bulunuyor. Bilim ekibi, 'Ulusal Kutup Bilim Stratejisi' kapsamında, küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ve insan kaynaklı etkiler gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip öncelikli bilimsel temalar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Sefer, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da güncellenen çevre protokolleri doğrultusunda, doğada minimum iz bırakılması prensibiyle gerçekleştiriliyor.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde düzenlenen sefere ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceleyen bilim insanlarımız; oşinografiden atmosfere, biyolojiden uydu sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede 12 farklı bilimsel projeyi uluslararası araştırmacılarla birlikte yürütüyor. Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekibimiz, 80'i aşkın örnekleme noktasında elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendirirken, geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimi yalnızca laboratuvarlarda değil, dünyanın en zorlu coğrafyalarında da icra ediyor; kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı