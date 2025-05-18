6. Ahlak Şurası Tamamlandı: Çağın Meydan Okumaları ve Din

İslam Düşünce Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle üç gün süren 6. Ahlak Şurası tamamlandı.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında şuranın 13 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı.

Şuranın, "Çağımızın Meydan Okumaları Karşısında Ahlak ve Din" temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Görmez, şunları söyledi:

"Çağın ahlak ve anlam krizlerinin teşhis edilmeye çalışıldığı şurada, çağın meydan okumaları karşısında ahlak ve dinin birbirinden koparılmadan gösterebilecekleri mukavemet ve cevap gücü tespit edilmeye çalışıldı. Ahlakın hayat kurucu rolü, ahlak, insan ve fıtrat ilişkisi ile onun genelde din, özelde İslam ile irtibatı meseleleri derinlemesine tahlil edildi. Şurada özellikle fıtratından uzaklaşan insan, dinden ve hayattan kopmak suretiyle sadece akademik bir söylem alanına hapsolan ahlak, cinsiyetsizleştirme projeleri; ahlaktan kopan uluslararası siyaset; sadece karı düşünerek kendisini yapılandıran ekonomik anlayış, haz, konfor ve tüketim sarmalına sıkıştırılan toplum, herhangi ahlaki bir değer üretemeyen mekan ve her geçen gün çözülmeye yüz tutan aile meseleleri derinlemesine ele alındı."

Açılış panelinde dijitalleşmeden kaynaklanan ahlaki meydan okumalar üzerinde durulduğunu ifade eden Görmez, "Dijital ekran uygarlığında görsel idrakin egemenliğinin insanı ne tür bir idrak ölümüyle karşı karşıya bıraktığı, görme biçimlerini nasıl değiştirdiği, bilgi ve düşünce toplumunu bir görüntü ve gösteriş toplumuna nasıl dönüştürdüğü soruları üzerinde durulmuş ve İslam'ın sunduğu haya ahlakıyla yeni bir dirilişin imkanları ele alınmıştır. Bu meseleleri konuşmaya başlamak için öncelikle iki yıla yakındır bütün insanlığın en büyük ahlak ve vicdan imtihanına tabi tutulduğu Gazze üzerinden kendisini muhasebeye çekmesi gerektiği vurgulanmıştır." diye konuştu.

Görmez, şuranın, Ahlak Şurası'nı başlatan ve vefat eden D. Mehmet Doğan'a ithaf edildiğini ekledi.

Toplantıya Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.