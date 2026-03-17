"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 5 gün önce Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Tekirdağ'dan yola çıkan gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla ilçeye geldi.

Atatürk Caddesi'nden kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen ekip, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, çiçeklerle karşıladı.

"Bayrak Yürüyüşü"nü 16. kez gerçekleştiren 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, Gelibolu'ya gelirken her zaman heyecanlı olduklarını söyledi."

Cepheye geldiklerini düşünerek yürüdüklerini belirten Yılmaz, "Bayrağımızı, kutsalımızı, korumak zorundayız. 57. Alay, Çanakkale muharebelerinde bayrağını, toprağını korumak için şehit oldu. Bu ruhu taşımak için 5 gün süren bu mücadeleyi veriyoruz." dedi.

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Koru da 16 yıldır hiç aksatmadan yürüyüşe katıldığını dile getirerek, "Elimde Atamın portesiyle yürürken kendimi daha dinç hissediyorum. Gittiğim yerin maneviyatını ve kutsallığını bildiğimden sağlığım elverdiği sürece bu yürüyüşümü sürdüreceğim." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

Son paylaşımı yürek burktu: 4 milyon takipçili fenomenden acı haber
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Dükkanının camında yazanları gören polisi aradı! Sırra kadem bastı
Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basalım

Yaralı dağ keçisini görüntüledi, avcılara seslendi: Deklanşöre...