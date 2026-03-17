'57. Alay' için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 5 gün önce Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Tekirdağ'dan yola çıkan gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla ilçeye geldi.

Atatürk Caddesi'nden kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen ekip, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, çiçeklerle karşıladı.

"Bayrak Yürüyüşü"nü 16. kez gerçekleştiren 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, Gelibolu'ya gelirken her zaman heyecanlı olduklarını söyledi."

Cepheye geldiklerini düşünerek yürüdüklerini belirten Yılmaz, "Bayrağımızı, kutsalımızı, korumak zorundayız. 57. Alay, Çanakkale muharebelerinde bayrağını, toprağını korumak için şehit oldu. Bu ruhu taşımak için 5 gün süren bu mücadeleyi veriyoruz." dedi.

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Koru da 16 yıldır hiç aksatmadan yürüyüşe katıldığını dile getirerek, "Elimde Atamın portesiyle yürürken kendimi daha dinç hissediyorum. Gittiğim yerin maneviyatını ve kutsallığını bildiğimden sağlığım elverdiği sürece bu yürüyüşümü sürdüreceğim." dedi.