"55. Orhan Kemal Roman Armağanı" yazar Ahmet Büke'nin oldu

Türk edebiyatının önemli ödüllerinden Orhan Kemal Roman Armağanı, 55. kez sahibini buldu. Ahmet Büke, 'Kırmızı Buğday' romanıyla ödüle layık görüldü.

Seçiciler Kurulu, 74 seçkin eser arasından yaptığı değerlendirmede Ahmet Büke'yi, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşan "Kırmızı Buğday" romanıyla ödüle layık gördü.

Kemali Öğütçü, Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç'ten oluşan kurul, ödül gerekçesinde "Kurtuluş Savaşı'nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele alması, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bakması, güçlü kurgusu, dile hakimiyeti, gerçekçi karakterleri, savaş olgusunu sınıfsal ve ekonomik bakış açısıyla irdelemesi nedeniyle oy çokluğuyla 2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Büke'ye ödülü, Orhan Kemal'i anma töreninde takdim edilecek. Tören, 2 Haziran saat 10.30'da Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
