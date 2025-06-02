53. İstanbul Müzik Festivali, Müzikseverlerle Buluşuyor

53. İstanbul Müzik Festivali, Müzikseverlerle Buluşuyor
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran arasında çeşitli etkinliklerle müzikseverlere kapılarını açacak. Festivalde Fazıl Say ve Camerata Salzburg'un da aralarında bulunduğu önemli sanatçılar ve orkestralar yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, piyanist ve besteci Fazıl Say ve Viyana ekolünün sevilen orkestrası Camerata Salzburg, 14 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda festival izleyicileriyle buluşacak.

Camerata Salzburg ve Fazıl Say, festivaldeki konserlerinin açılışını Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operasının uvertürüyle yapacak.

Ardından, 2012'de Viyana Kozerthaus'ta ilk kez birlikte çaldıklarında büyük coşkuyla karşılanan Mozart'ın "21. Do Majör Piyano Konçertosu" seslendirilecek. Konserin yalnızca orkestrayla yapılacak kapanışı ise Brahms'ın "1. Yaylı Seranadı"yla olacak.

Seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak

"Sınırların Ötesinde" temasıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, İstanbul'un prestijli salonlarıyla özel mekanlarında gerçekleştirilecek 22 konserde yurt içi ve yurt dışından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak.

NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafal Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow, Anastasia Kobekina gibi solistlerin arasında olduğu 45'in üzerinde sanatçı ve topluluk festival kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Konsere Doğru Konuşmaları'nda farklı disiplinlerden konuşmacılar, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya gelirken festival öncesi yayına giren podcast serisi ise izleyicilere konserlere hazırlık yapma imkanı sunacak.

Festivalin tüm programına "muzik.iksv.org/tr/program" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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