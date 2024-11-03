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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, "İsrail'e silah sevkiyatını durdurun" çağrısı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden,
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Türkiye'nin öncülüğünde, işgal altındaki Filistin topraklarında, Lübnan'da ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde artan şiddet ve uluslararası hukuk ihlalleri hakkında endişeleri dile getiren bir mektup, 52 ülke ve iki uluslararası kuruluş tarafından imzalandı. Mektupta, İsrail'e silah ve mühimmat tedarikinin durdurulması çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulundu.

TÜRKİYE'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 52 ÜLKEDEN ORTAK MEKTUP

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde ortak mektup girişimi başlattı. Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in devam eden işgal, yerleşim yeri ve ilhak uygulamaları ile Kudüs'ün nüfus yapısı, karakteri ve statüsünü değiştirmeye yönelik tedbirlerinin hukuki sonuçlarına ilişkin 19 Temmuz 2024 tarihli istişari görüşünün hayata geçirilmesi amacıyla, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 124 ülkenin olumlu oyuyla 18 Eylül 2024 tarihinde BM Genel Kurulu'nda bir karar kabul edildi.

"İSRAİL'E SİLAH VE MÜHİMMAT SATIŞI DURDURULSUN" ÇAĞRISI

Bu kararla, tüm ülkelere, işgal altındaki Filistin topraklarında kullanılabileceği yönünde makul gerekçelerin bulunduğu durumlarda, İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın tedarikini veya sevkiyatını durdurmaya dönük tedbir almaları çağrısında bulunuldu. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önerisiyle, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde ortak mektup girişimi başlatıldı.

52 Ülke, İsrail'e Silah Tedarikinin Durdurulması İçin Ortak Mektup İmzaladıDışişleri Bakanı Hakan Fidan

Girişim, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurularak, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirmekte olduğu uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Mektupta, Gazze'nin de aralarında bulunduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, Lübnan'da ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde tırmanan şiddet ve uluslararası hukuk ihlallerinden duyulan derin endişe vurgulanıyor. İhlaller neticesinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu sivil kayıpların her geçen gün arttığına dikkat çekilen mektupta, bu tehlikeli gidişatın durdurulması için acil adımların atılması gerektiği kaydediliyor.

MEKTUP BM GENEL SEKRETERİNE VERİLDİ

Mektupta, uluslararası topluma, İsrail'e silah ve mühimmat tedariki ve sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunularak, BMGK'den bu yönde tedbirler alması talep edildi. Söz konusu mektup, 1 Kasım'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi kasım ayı dönem başkanı İngiltere ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a iletildi. Türkiye, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere bölgede sürdürmekte olduğu savaş politikası karşısında bu ülkeye silah ve mühimmat tedariki ile sevkiyatının ivedilikle sonlandırılmasının, uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğuna inanıyor.

İŞTE MEKTUBU İMZALAYAN ÜLKELER

Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ortak mektup girişimine, 52 ülke ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı imzacı oldu. İmzalayan ülkeler arasında Türkiye, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Gambiya, Güney Afrika, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, Sao Tome ve Principe, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen ve Zimbabve yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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