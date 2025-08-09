500 Yataklı Batman Devlet Hastanesi İnşaattında İnceleme

Ak Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yapımı devam eden 500 yataklı Batman Devlet Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile inşaatta incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Nasıroğlu, hastanenin tamamlanmasıyla Batman'ın sağlık altyapısının güçleneceğini söyledi.

Fiziki ilerlemenin yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirten Nasıroğlu, yaklaşık 100 bin metrekarelik alana sahip hastanenin iki yılda bu noktaya gelmesinin önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Nasıroğlu, "Deprem izolatörleriyle güçlendirilen bu yapının en kısa sürede tamamlanması için çalışacağız. Batman ve çevre illerin yoğun talep gösterdiği sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamak amacıyla hastaneyi bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şansi ise yatırımın Batman'ın sağlık alanında yıllardır beklediği büyük bir adım olacağını aktardı.