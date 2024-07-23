Üye Girişi
Haberler

Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ilginç bir dava süreci yaşandı. Rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı. Mahkeme, taşınmazın davacılardan Gülizar Cönk'ün mirasçısı olan oğlu 70 yaşındaki Celal Cönk lehine tescillenmesine karar verdi.

Yargıtay tarafından 1977 yılında bozulup yerel mahkemeye gönderilen ve rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde Gülizar Cönk ile 4 akrabasının arasında, ilçedeki bir arsa nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine Gülizar Cönk, 1974 yılında tapu iptali ve tescil davası açtı. İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Kasım 1976'da davanın reddine ve söz konusu taşınmazın davacı Gülizar Cönk'ün lehine tesciline karar verdi. Taraflar, karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 4 Mayıs 1977'de İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Taraflara ve avukatlara herhangi bir tebligat yapılmazken, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yerel mahkeme tarafından da hiçbir işlem yapılmadı.

YENİ DAVA AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine mirasçılar, aynı taşınmazın satılması ile ilgili 3 yıl önce taşınmazın satılması için dava açtı. O dönemde Menderes'te adliye açıldı. Buradaki Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada taşınmazın üzerinde tedbir olduğunu saptadı. Ayrıca taşınmazın tapu iptali ve tescil için açılan davanın rafta unutulduğu ortaya çıktı. Ancak davacı ve davalıların öldüğü belirlendi. Kimlik çalışmaları sonucunda 30 mirasçıya ulaşıldı. Alınan veraset ilamlarına istinaden taraf teşkili sağlandı.

13 davacısı olan, 30 da davalısı olan bir dosyayı tekemmül ettikten sonra yargılama, 47 yıl sonra kaldığı yerden yeniden başladı. Yeni bir esas numarası alındı ve dava Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mahkemedeki duruşmalarda dosyadaki eksiklikler tamamlandı. Mahkeme, 17 Temmuz'da kararını verip, taşınmazın 50 yıl sonra Gülizar Cönk'ün oğlu davacı Celal Cönk adına tesciline karar verdi.

"ADALET GEÇ DE OLSA TECELLİ ETTİ"

Davacı Cönk'ün avukatı Erdoğan Zeren, mesleğindeki en ilginç davalardan biri ile karşılaştığını belirterek, söz konusu dosyanın 47 yıl rafta unutulduğunu ortaya çıkardıklarını söyledi. Avukat Zeren, "Dava dosyası, 50 yaşını geçtikten 1 ay sonra sonuçlandı. 50 yaşındaki bir dosyanın karara çıkması bizim için gurur ve onur verici. En azından adalet geç de olsa tecelli etti. Yarım asır dile kolay herkese hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yargıtay İzmir Yargı Hukuk Güncel Haberler

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

 Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki 'Korku Evi'nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki "Korku Evi"nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ereğli, Meram, Akşehir 23-24 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 23-24 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Korkuteli, Gazipaşa, Finike 23-24 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hortum nedir, nasıl oluşur? Karada ve denizde hortum oluşur mu? Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Bala, Etimesgut 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Temmuz burç yorumları nedir? Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?
Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
500

Yorumlar (6)

Birşey demedimki:

Türkiye'de adalet şaşmaz. Eski Kızıla y başkanının kızı araç ile motora çarpıp adam öldürdü, serbest serbest dolaşıyor... Burası Türkiye..m

36
4
yanıtYanıtla
Murat Celik:

kesin o zamanlar da devletin başında Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır

17
9
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

ben mezara girdikten sonra adalet gelmiş... ne anlamı varki artık, çünkü ekemem dikemem...

21
1
yanıtYanıtla
NEFER OGLU:

gecikmiş adalet, adalet değildir.

18
1
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Vatan sagolsun

6
2
yanıtYanıtla
Ahmet Yazıcı:

bari tazminat verin adama

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title