50 İLDE 264 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 'GİRDAP' OPERASYONU
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İçişleri Bakanlığı: 50 ilde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 264 şüpheliye yönelik 'Girdap'...
İçişleri Bakanlığı : 50 ilde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 264 şüpheliye yönelik 'Girdap' operasyonu gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel