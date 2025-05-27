50 Genç Malazgirt'in Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Keşfetti

Farklı ülkelerden Muş'a gelen 50 genç, Malazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) başlattığı "Gençlik Çalışanlarının Hareketliği Projesi" kapsamında 13 ülkeden 50 genç Malazgirt'e geldi.

Kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında ilçenin tarihi mekanları ile doğal güzellikleriyle bilinen alanları gezen gençler, Seyir Tepesi'nde Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile bir araya geldi.

Burada 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi hakkında gençlere bilgi veren Bayram, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferin Türk milletinin Anadolu'ya girişini sağladığını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bayram, şunları kaydetti:

"13 ülkeden 50 misafirimiz bizlere konuk olmaktalar. Burada hem Malazgirt'in tarihini öğreniyorlar hem de önemli mekanları gezdiler. Bulunduğumuz bölge tarihi anlara tanıklık etmiş önemli bir bölge. Projeler sayesinde kadim tarihimizi yurt dışından gelen misafirlerimize anlatabiliyoruz."

Proje koordinatörü Ömer Özbey de proje kapsamında ilk faaliyeti Malazgirt ilçesinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Gençler, etkinlik boyunca Malazgirt'in tarihi atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu. Bölgedeki anıt ve doğal güzelliklere ilgi gösterdiler." diye konuştu.