5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı

Burdur'un İğdeli köyünde 22 Haziran'da bahçede söndürülmeden bırakılan ateş nedeniyle çıkan yangında 2 ev ile 1 metruk bina zarar görürken, dumanları görüp babaannesini uyandırarak durumun yetkililere bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, zamanında yapılan ihbar sayesinde itfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı.

BELEDİYE BAŞKANI MİNİK KIZI ÖDÜLLENDİRDİ

Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, konuk ettiği Aslı Gül'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gönderdiği tablet ve eğitim setini hediye etti.

"ASLI SAYESİNDE BÜYÜK BİR FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Ballak, burada yaptığı açıklamada, Aslı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyledi. Yangının çok büyük olduğunu belirten Ballak, "Yangından 3 ev etkilendi. Ancak evlerin birbirine bitişik nizamda olması sebebiyle geç fark edilseydi zarar çok daha büyük olabilirdi." dedi.

Aslı Gül ise aldığı hediyeden mutlu olduğunu anlatarak, yangını görünce babaannesini uyandırdığını, onların da itfaiyeyi aradığını söyledi.