5 Yaşındaki Çocuğa Araba Çarptı, Sürücü Tutuklandı
Sancaktepe'de annesiyle yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye çarpan 16 yaşındaki Furkan Ö. 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Olayda Ömer G. hayatını kaybederken, annesi yaralandı.

SANCAKTEPE'de annesiyle yolda yürüyen Ömer G.'ye (5) otomobil ile çarpan 16 yaşındaki Furkan Ö., 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; annesi Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye Furkan Ö.'nün kullandığı 34 BTA 843 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. ile anne Neriman G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki araç arasında sıkışan Ömer G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan anne Neriman G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen Furkan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Furkan Ö., 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
