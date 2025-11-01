5. Tomris Uyar Öykü Günleri Başladı

Yazar ve çevirmen Tomris Uyar'ın edebiyat mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl 5. kez düzenlenen "Tomris Uyar Öykü Günleri", Bilim Beyoğlu'nda başladı.

Etkinliğin ilk gününde yazar Derya Sönmez ve Berna Durmaz, "Tomris Uyar Öykücülüğü" üzerine konuştu.

Sönmez, Uyar'ın öykülerinde sıkça rastlanan açık uçlu sonların okuyucuya sorular sordurduğunu belirterek, "Bizim için okur olarak asıl önemli soru, aydınlanma anını yaşadıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı hayata geri dönebilir miyiz?" dedi.

Uyar'ın öykülerinde ev, pencere, sokak ve kent unsurlarının tematik öneminden bahseden Sönmez, bu ögelerin kimlik, aidiyet ve bellek kavramlarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Sönmez, "Ev, bazen kahramanın iç dünyasının yansıması, bazen de toplumun çizdiği sınırların bir sembolüdür. Uyar'ın 'Gecegezen Kızlar' kitabındaki 'Geriye Kalan Günlerimizin İlki' öyküsünde olduğu gibi, ev imgeleri bastırılmış duyguların kapısını aralar." diye konuştu.

Kadın karakterlerin Uyar'ın öykülerinde toplumsal düzeni sorgulayan bir duruş sergilediğine işaret eden Derya Sönmez, "Uyar'ın kadınları, sistemin bir parçası olmaktan vazgeçip kendi yolunu çizen kadınlardır. O çarkın dişlisi olmaktan çıkarak çatlaklardan sızan ışığı temsil ederler." görüşünü paylaştı.

"Onun öykülerine yüzeyden bakmak bir rutini görmektir ama aslında buzdağının altına inmektir"

Yazar Berna Durmaz ise Tomris Uyar'ın öykülerinin sıradan insanların gündelik hayatlarındaki incelikleri yansıttığını aktararak, "Uyar'ın satırlarında gizli duygulara, çelişkilere ve hayatın görünmeyen katmanlarına tanık oluruz. Onun öykülerine yüzeyden bakmak bir rutini görmektir ama aslında buzdağının altına inmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Uyar'ın öykü dilinin şiirsel bir yoğunluk taşıdığını söyleyen Durmaz, "Uyar gerçekliği okurun gözüne sokmadan, içten ve sade bir biçimde sunar. Ayrıntıların büyüsüne ve sözcüklerin özgürlüğüne tanık oluruz." dedi.

"5. Tomris Uyar Öykü Günleri", Müge İplikçi'nin "Edebiyatta Kadın" söyleşiyle ve Uğraş Abanoz, Öniz Ercan, Gözen Esmer, Murat Özsan ve Aslıhan Duman'ın konuşmacı olduğu "Öykücüler Tartışıyor" oturumuyla sona erdi.