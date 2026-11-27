İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV) düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarı, 3. gününde sürüyor.

Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde 60'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getiren organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen panellerde çeşitli konular ele alındı.

Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) düzenlenen "Şiddetin Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerinde Güven Toplumu" başlıklı oturumda konuşan klinik psikolog ve çift terapisti Elif İmamoğlu, "Güven Toplumunun İnşası ve Şiddetin Anatomisi" sunumunda, güven algısının kişiden kişiye değiştiğini ve kavramın herkes için aynı anlamı taşımadığını, şiddetin ise bireylerin yanı sıra tanık olanları da etkileyen çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

İmamoğlu, şiddetin bireyler, kurumlar ve hatta ülkeler düzeyinde daha kırılgan olana zarar veren fiziksel bütünlüğü bozan ya da kişiyi yetersiz ve değersiz hissettiren bir olgu olduğunu dile getirdi.

Şiddetin türlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, sözel şiddetin küçümsenmemesi gerektiğini, bunun kolaylıkla psikolojik ve fiziksel şiddete dönüşebileceğini belirtti.

Ekonomik şiddeti, aile içinde paranın verilmemesi, ortak gelirlerin diğer tarafın bilgisi dışında harcanması ya da inisiyatif alınamayacak şekilde yönetilmesi olarak tanımlayan İmamoğlu, cinsel şiddet konusunda ise rıza dışı eylemlerin yanı sıra kadından erkeğe yönelebilen durumlar ile dijital ortamdaki içeriklerin de bu kapsamda ele alınabileceğini vurguladı.

İmamoğlu, "Gençler ve ergenler arasında fotoğraf isteme, iletişim kesme tehdidi veya istem dışı videoların paylaşılması gibi davranışlar cinsel şiddete dönüşebiliyor. Bu alanda toplumsal ve hukuki farkındalığın eksik olduğunu görüyoruz." dedi.

Şiddetin sosyal, biyolojik, psikolojik ve ekonomik nedenlerine de değinen İmamoğlu, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olmasının kırılgan kesimlerde şiddet riskini artırabildiğini, şizofreni ve bipolar bozukluğun mani evresi gibi tıbbi takip gerektiren durumların da bazı koşullarda şiddet eylemleriyle ilişkili olabileceğini aktardı.

Öfkenin arkasında çok büyük değersizlikler, yetersizlikler ya da üzüntü saklanmış olabileceğine ve öfke duygusunu düzenleyemeyen bireylerin dışarıdan destek arayışıyla alkol, sigara veya madde kullanımına yönelebildiğine dikkati çeken İmamoğlu, kadınların öfkelerini dışa vurmasının toplumsal olarak daha az kabul gördüğünü anlattı.

Dışa vurulamayan öfkenin kişinin kendisine yöneldiğini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kadınlar bir dışavurum yapamayınca bunu ya depresyon ve çeşitli ruhsal hastalıklarla geçiriyor ya da fibromiyalji ve cilt hastalıkları gibi psikosomatik rahatsızlıklar yaşıyor. Doktora gidildiğinde fiziksel bir nedensellik bulunamıyor ancak klinikte bunun dile getirilmeyen öfkelerin ve regüle edilemeyen duyguların bir çıktısı olduğunu görüyoruz."

Çift terapisinde şiddetin iki dişlisi bulunan bir çarka benzediğini aktaran İmamoğlu, taraflardan birinin bu çarkı döndürmekten vazgeçmesi halinde döngünün kırılacağını vurguladı.

İlişkilerde güven duygusunun temelinin bebeklik dönemindeki anne-bebek bağlanmasına dayandığını ifade eden İmamoğlu, güvenli bağlanma kurabilen bireylerin yetişkinlikte de sağlıklı ilişkiler geliştirdiğini, eşler arasındaki çatışma ve şiddet döngüsünün ise çocukları derinden etkilediğini söyledi.

Şiddetin önlenmesinde tıbbi, eğitsel ve destekleyici yaklaşımların önemine değinen İmamoğlu, biyolojik kaynaklı durumlarda tıbbi yönlendirmenin kritik rol oynadığını, aile terapi merkezleri aracılığıyla aileye yapılacak müdahalelerin ise şiddet türlerini önlemenin en önemli yollarından biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA