5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen 5. Keban Su ve Balık Festivali, etkinliklerin ardından yapılan kapanış konseriyle sona erdi. Restaurantta düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen "5. Keban Su ve Balık Festivali" üçüncü gün etkinlikleriyle sona erdi.

Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Fırat Nehri kıyısındaki bir restoranda düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ardından hediye çekilişi yapıldı, çocuklar için geleneksel oyunlar oynandı.

Festivalin kapanışında sanatçılar Nedim Demirbağ, Eylem Eğin ve Bülent Serttaş konser verdi.

Etkinliğe, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
