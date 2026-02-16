Haberler

Bitlis'te "5. Kar Festivali" düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Kar Festivali, halk oyunları ve meşaleli kayak gösterisi ile başladı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, festivalin geleneksel hale geldiğini belirterek, bölgenin turizmine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini açıkladı.

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) düzenlenen "5. Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Üniversitenin Rahva yerleşkesindeki kayak merkezinde düzenlenen festival, halk oyunları ve meşaleli kayak gösterisiyle başladı.

Halat çekme, yumurta taşıma gibi yarışmaların yapıldığı festivalde konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 2022'de başlattıkları ve bu yıl beşinci kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Kentin kar potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Bitlis Eren Üniversitesi olarak bunu değerlendirmek amacıyla projemizi hayata geçirmiştik. Geleneksel hale gelen festivalimiz birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek. Bilindiği gibi Bitlis turizm alanına açılmaya başladı. Üniversite olarak turizm alanında birbirinden farklı çalışmalar yapıyoruz. Bitlis'in kalkınmasındaki en büyük etken turizm sektörüdür. Kış turizminde de kar festivali, kar şenlikleri ve kar etkinlikleriyle bölge turizmine katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından katılımcılar, kızak ve kayak takımlarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Festivale katılan vatandaşlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
