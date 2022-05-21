5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI - Haberler

MARDİN'de bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Mardin Bienali' başladı. 24 ülkeden 40 sanatçının eserlerinin bulunduğu bienal 20 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde 'Alman Karargahı' olarak bilinen tarihi yapıda başlayan 'Uluslararası Mardin Bienali', bu yıl 'Çimenin Vaadi' temasıyla gerçekleştiriliyor. Bienalin direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak, küratörlüğünü ise Adwait Singh üstlendi. 24 ülkeden 40 sanatçının eserlerinin bulunduğu Bienal, 20 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bienalin direktörlerinden Hakan Irmak, Mardin'in tarihi sit alanı içerisinde 6 tarihi mekanda ve kamusal alanlarda sanatçılara ev sahipliğini yapacağını belirterek, "Biz mekanlarda bir farkındalık yaratmayı istiyoruz. Mekanların restore edilip tekrardan hayata katılmasını çok arzu ediyoruz. Tarihi kentin bütün dokusuna uygun olabilecek, bir farkındalık yaratacak ve tarihi mekanları göz önüne çıkaracak bir oluşum arzusu içerisindeyiz. Sanatı Mardin'e olabildiğince empoze etmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız dışarıdan gelen yerli ve yabancı sanatçıları da bir şekilde Mardin halkıyla, Mardin sanatseverleriyle buluşturmak" dedi.

Eserler, Alman Karargahı'nın yanı sıra Develi Han, Cumbalı Konak, Marangozlar Kahvesi ve Uluslararası Tasarım Vakfı galerilerinde sergilenecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel