5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sergilenecek Teşhir Ürünlerin İlk Partisi Shanghai'daki Ulusal Sergi Merkezine Ulaştı

10 gün sonra kapılarını açacak olan ve Çin dışından şirketlere pazar fırsatları sunması beklenen beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), hazırlıkların son aşamasında.

10 gün sonra kapılarını açacak olan ve Çin dışından şirketlere pazar fırsatları sunması beklenen beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), hazırlıkların son aşamasında.

Fuarda sergilenecek teşhir ürünlerinin ilk partisi Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ne taşındı. Teşhir edilecek ürünler arasında yeni nesil PET/CT cihazları, karavan araçlarının (RV) şasileri ve tamamen elektrikle çalışan Hummer araçları da bulunuyor.

SES 1 (Çince): ZHONG LUYİN, GE Healthcare China İletişim Müdürü:

"Bu yıl standımız yüzde 67 artışla 500 metrekareye ulaştı. 'Sağlıklı yeni döneme liderlik etmek' temasıyla, dijital çözümlerin yanı sıra, hastalıkların erken teşhisi ile tanı ve tedavilerin entegrasyonu gibi hedef odaklı tedaviler üzerine bir dizi yenilikçi teknolojileri tanıtacağız."

SES 2 (İngilizce): LUCA BORSANO, IVECO Ürün Mühendislik Direktörü:

"Biliyorsunuz, IVECO uzun zamandır Çin'de. Faaliyetlerimize 35 yıl önce başladık ve şimdi ithal araçlarımızı sergilemek ve yeni fırsatlar bulmak için buradayız."

SES 3 (Çince): Nİ YİNBİN, The Durant Guild İletişim Müdürü:

"Bugün burada GMC Hummer EV SUV görüyoruz. Bu aynı zamanda bu aracın Çin'deki ilk lansmanı olacak. Bunlar, benzinli araçlarla aynı seviyede arazi yeteneklerine sahip olması için GM'nin Ultium Elektrikli Otomobil Platformu baz alınarak üretilmiştir."

Beşinci CIIE, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirilecek. CIIE, dünyanın ilk ulusal düzeyde ithalat temalı fuarı olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)